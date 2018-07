A distanza di qualche metro, trovati anche carta stagnola, una pellicola e dieci bustine di cellophane, ovvero il materiale per il confezionamento della droga, di cui un'altra dose è stata trovata nell'abitazione del ragazzo.

Gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico l'hanno individuato nel corso dei controlli nella zona della Zisa, dove l'hanno fermato e perquisito.Il giovane faceva la spola dal centro della via ad un altro punto della strada, chiaramente per consegnare le dosi ai clienti. In quel momento, come hanno accertato i poliziotti, aveva appena ceduto dell'hashish ad un ragazzo giunto in zona da corso Calatafimi.. Il giovane pusher si sarebbe recato con regolarità alla Zisa per incontrare i propri clienti, proprio come hanno confermato i carabinieri del nucleo Radiomobile, intervenuti per un ulteriore sopralluogo: ben nascoste tra il marciapiede e la vecchia gomma di un'auto, sono state trovate tredici dosi di hashish.