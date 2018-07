Se davvero qualcuno spifferava notizie per farle giungere all'orecchio di Maurizio Zamparini avrebbe iniziato a farlo nei giorni in cui la Procura della Repubblica chiedeva il fallimento della società rosanero.potrebbe essere stata presa quando in viale del Fante seppero che la Procura della Repubblica stava per avanzare l'istanza di fallimento.noto commercialista e genero di Maria Falcone. Al Palazzo di giustizia si discute da giorni della presentazione dell'istanza di fallimento che viene formalizzata il 14 novembre. Il 18 novembre un giornale on line messinese pubblica la notizia che l'istanza, poi respinta, è già sul tavolo della sezione fallimentare del Tribunale.dopo avere saputo della tegola giudiziaria che stava per arrivare? È nei giorni antecedenti all'8 novembre che bisogna cercare la risposta.competenti nel caso della presenza di una talpa al Palazzo di giustizia palermitano? Solo una concomitanza temporale oppure hanno ascoltato qualcosa grazie alle microspie?Zamparini si dimette da consigliere delegato. Giammarva prende pieni poteri amministrativi. Il giorno precedente Giammarva aveva telefonato al patron per avvisarlo che sarebbe andato a trovarlo ad Aiello del Friuli. Alcuni giorni dopo il gip respinge la richiesta di arresto di Zamparini perché, alla luce delle sue dimissioni, non ci sono più le esigenze cautelari. È stata la soffiata ad aiutarlo?verrebbe collocata molto tempo prima quando dell'arresto non si parlava ancora. Quando Gammarva non era presidente e non era indagato per false comunicazioni alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Covisoc).