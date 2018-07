Proseguono le operazioni in Thailandia, per il. Il gruppo è stato ritrovato soltanto due giorni fa, dopo essere rimasto bloccato dall'acqua e dal fango lasciate da un nubifragio dentro la grotta di Tham Luang, nella provincia di Chiang Rai.Di età compresa fra gli 11 e i 16 anni, i piccoli calciatori starebbero tutti bene, seppur provati da quasi dieci giorni di buio, freddo e fame. Nei giorni scorsi, I soccorritori intervenuti sul luogo avevano previsto tempi lunghi per le operazioni di salvataggio: si era parlato addirittura di alcuni mesi, dovendo affrontare un percorso di diversi chilometri fatto di stretti cunicoli tutti da svuotare tramite particolari pompe. Complice l'arrivo di speciali maschere subacquee direttamente dalla Svezia, potrebbe esserciche permetterebbe ai ragazzini di riabbracciare i propri cari già fraLa vicenda della squadra di calcio rimasta intrappolata nella grotta a causa del fango ha tenuto con il fiato sospeso la Thailandia e il mondo intero. A esprimere soddisfazione per l'andamento del salvataggio, anche, che ha ringraziato il team di soccorritori, definendolo "una vera task force multinazionale, fatto da operatori thailandesi, aiutati da specialisti americani, britannici, australiani, cinesi e giapponesi".