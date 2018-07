Il futuro della partecipata del comune di Palermo è più incerto che mai non solo perché si trova senza un presidente (Gristina si è dimesso e il successore non è stato ancora nominato), ma soprattutto perché i soldi che dovrebbe stralciare dai propri bilanci diventano sempre di più.dai propri bilanci dei crediti che il Comune ritiene non dovuti: si tratta a volte di somme che risalgono a vent’anni fa, ma che le società hanno continuato a iscrivere nei propri bilanci approvati dallo stesso Comune. L’unità di crisi voluta dal Professore e formata dai più alti dirigenti di Palazzo delle Aquile, però, ha usato il pugno di ferro: Amap deve rinunciare a 3,5 milioni, Rap a quasi 5,2 ma il conto più salato è per l’Amat che deve togliere la bellezza di 29 milioni.come per esempio le navette usate per l’Onu a Palermo del 2000; in altri invece (per 26,7 milioni) si fa riferimento ai chilometri che la società avrebbe dovuto percorrere annualmente con gli autobus e che invece non ha fatto. Secondo Amat sono state già applicate le penali, che avrebbero così sanato i chilometri non effettuati; per il Comune, invece, la società deve rinunciare ai soldi che prevedeva di incassare.a metterlo nero su bianco è il capogruppo del M5s, Ugo Forello, in una diffida del 2 luglio inviata al sindaco, agli assessori Marino e Gentile e agli uffici, che si basa proprio sul lavoro dell’unità di crisi.che va dal 2011 al 2014, su un totale di 33 milioni visto che 6,4 sono già stati erogati. Per ognuno di questi anni, infatti, Amat avrebbe dovuto produrre 24 milioni di chilometri ma ne ha percorsi 16 o 17 milioni. Per il periodo precedente, 2008-2010, il Comune non avrebbe dovuto pagare 13 milioni, ma lo ha già fatto.. E quelli già pagati, che ammontano a 19,6 milioni? “Vanno immediatamente restituiti – scrive Forello nella diffida - Secondo questo schema, infatti, si sarebbe già causato un grave danno erariale al comune di Palermo di cui sarebbero responsabili la giunta, gli assessori e i dirigenti che si sono succeduti nel tempo”. “La posizione legale dell’ente è molto complessa – continua il grillino – considerato che lo stesso ha ripetutamente approvato i bilanci delle partecipate e anche i propri bilanci, in cui risultavano regolarmente registrati i corrispettivi”.dovrebbe restituire “immediatamente” (come si legge nella diffida), si arriva alla cifra di 46,3 milioni di euro che Amat deve mettere sul piatto. “Considerato che per alcune somme starebbe per scadere il termine decennale della prescrizione – aggiunge Forello – si diffida il Comune, se ritiene corretto il criterio applicato nella direttiva, di attivare in via d’urgenza tutte le azioni necessarie a fine di evitare ulteriori danni irreparabili alle casse dell’ente”. Ma la diffida è rivolta anche ad Amat che dovrà “intraprendere ogni iniziativa utile a (eventualmente) contestare quanto sostenuto dall’Amministrazione, tutelando gli interessi dell’azienda e la continuità dei servizi”.- Si aprirà con Amat una discussione anche su questo. La situazione ovviamente si complica di più, in questo momento siamo in una fase di transizione perché aspettiamo il nuovo presidente. Dopo le dimissioni del precedente, non c’è un interlocutore per l’azienda”. “Le dimissioni di Gristina sono un monito nei confronti dell'amministrazione comunale – spiega Forello - L'operazione proposta andrebbe a favore del debito del socio unico, il Comune, ma a discapito del patrimonio sociale e dei creditori dell'azienda. Cosa che Gristina non ha accettato”.Dal momento che il vecchio cda ha ritirato il bilancio 2017, il prossimo consiglio di amministrazione dovrà approvare il nuovo e decidere se prevedere o meno lo stralcio dei 29 milioni. In caso positivo bisognerà trovare le risorse per tappare il buco, al contrario sarà scontro aperto con il Comune.