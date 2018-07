Il giocatore fortunato che a- nel trapanese -. La combinazione vincente era stata giocata nel comune siciliano lo scorso 28 aprile, con una puntata di appena tre euro. I numeri fortunati sonoStringono, però, i tempi per il recupero della somma vinta: le regole del Superenalotto stabiliscono che il vincitore potrà richiedere il premio. Nel caso in cui i 2,5 milioni di euro non venissero riscossi, si andrebbero a sommare al bottino delle vincite mai ritirare, che ammonta già intorno a 30 milioni di euro."Che sia un residente o un turista - afferma il titolare della ricevitoria fortunata - non abbiamo ancora avuto abbastanza mezzi e informazioni per rintracciarlo".