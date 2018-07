vanno aboliti anche in Sicilia, è una battaglia di giustizia sociale". Nel giorno in cui il Movimento cinque stelle presenta la sua proposta per l'abolizione degli assegni agli ex deputati regionali, un altro inquilino di Palazzo dei Normanni si schiera contro i vitalizi: si tratta di Vincenzo Figuccia, che con un video su Facebook ha annunciato: "

Recuperiamo le battaglie giuste dei sicilianisti e aboliamo i vitalizi, ora, subito, e vedremo chi in Ars mi seguirà in questa battaglia".

PALERMO - "I vitalizi