frattura di contenuti" emersa negli ultimi mesi con la restante parte del gruppo consiliare è risultata ormai "inconciliabile".

Sono abituato a combattere e a non arrendermi, inizio adesso la battaglia più dura per il movimento e nel movimento. Da adesso

mi dichiaro indipendente da questo gruppo consiliare anche se resto saldamente all'interno del Movimento cinque stelle".

Lo ha annunciato lo stesso consigliere intervenendo a Sala delle Lapiudi, nel corso di una riunione dell'assemblea cittadina. Gelarda si è dichiarato "indipendente" dal gruppo pentastellato di Palazzo delle Aquile "anche se - ha sottolineato - resto all'interno del Movimento cinque stelle". Secondo il poliziotto la "Gelarda, che ha parlato di divergenze "non personali ma politiche" con gli altri cinque consiglieri comunali grillini, ha posto l'accento sul "modo diverso di intendere il ruolo di portavoce e di interpretare 'l'essere del Movimento cinque stelle'" rispetto agli ormai ex colleghi di gruppo. Ribadendo la propria fedeltà al capo politico del movimento Luigi Di Maio ("i miei contenuti sono stati sempre dentro la linea governativa"), Gelarda ha fatto cenno alla, a cui parteciparono gli eletti nel capoluogo a tutti i livelli e il leader regionale Giancarlo Cancelleri: un faccia a faccia voluto dai deputati nazionali per risolvere le divergenze nate negli ultimi mesi tra il poliziotto e il resto del gruppo consiliare. "Quella riunione ha mostrato tutta la fragilità del movimento palermitano - ha denunciato Gelarda -. Non è stata adottata alcuna posizione in merito alla censura dei miei colleghi sul mio operato e alle accuse rivolte a Cancelleri sulla chiusura dei porti". Il riferimento è al botta e risposta che vide protagonisti il deputato nisseno e il capogruppo M5s al Comun e di Palermo Forello, che invità Cancelleri a "non cadere nel tranello leghista".: "