pianta di marijuana, altri 150 grammi erano già essiccati, cinque erano suddivisi in vari pezzi.

Ma non finisce qui, perché gli uomini dell’Arma hanno sorpreso un vicino di casa di Mauro con circa dieci grammi di marijuana, per questo è stato segnalato come consumatore di droga. Il 65enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui sono stati disposti i domiciliari.

Francesco Mauro, palermitano di 65 anni, è stato arrestato dai carabinieri durante la perquisizione nel suo appartamento di Carini, in via Salita Maria.I dubbi si sono trasformati in certezza dopo l'irruzione in casa sua, dove sono stati sequestrati una