. Lo schianto è avvenuto all'altezza di via Case Rocca ed ha provocato un ferito, trasportato con codice giallo in ospedale. Si tratta di una donna di 71 anni., sul posto si trovano le pattuglie dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica. La donna è stata trasferita dai sanitari del 118 a Villa Sofia.tornata alla normalità dopo la rimozione dei mezzi dal centro della carreggiata. Indagini in corso