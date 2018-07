Nel primo caso lo scontro ha coinvolto un furgone e un autobus all'altezza dello svincolo di Castronovo di Sicilia: l'impatto si è rivelato molto violento ed ha provocato tre feriti, tra cui uno grave: è stato trasportato con codice rosso in ospedale a Palermo, tramite elisoccorso del 118. Il secondo incidente si è verificato sull'A29, duce chilometri prima dello svincolo per Capaci.

- Due diversi incidenti hanno provocato feriti e mandato il traffico in tilt sulla statale 189 e sull'autostrada Palermo-Mazara, in direzione Trapani., chiuso anche il tratto della statale 189 dove è avvenuto lo schianto, in attesa della rimozione dei mezzi. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica. Sulla Palermo-Agrigento presenti anche i carabinieri. Le indagini sono in corso.