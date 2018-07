Mai tante visite al nostro giornale nei primi sei mesi dell’anno. Quello che si è appena chiuso è stato, in termini di accessi al sito, il miglior primo semestre nella storia di LiveSicilia. Sono oltre sette milioni le pagine viste in più rispetto allo stesso periodo degli ultimi anni, crescono le “sessioni” (più di tre milioni rispetto agli ultimi anni) e il numero di “ritorni” sul sito di ogni lettore.Per questi numeri, che sono un incoraggiamento per noi fondamentale, ringraziamo ciascuno di voi. Ogni lettore che in questi mesi ha scelto di “cliccare” sul nostro giornale, di commentare i nostri articoli, di fornirci suggerimenti e critiche. Quella di LiveSicilia è sempre stata e vuole continuare a essere una grande comunità che ha a cuore la Sicilia, il suo presente, che noi proviamo a raccontare nel miglior modo che conosciamo, e il suo futuro che immaginiamo migliore. Una comunità, quella raccolta attorno a LiveSicilia che continua a crescere. E per questo vi diciamo grazie. Continuate a seguirci. Abbiamo ancora tante cose da raccontarvi.