' la terza maxi piantagione scoperta dai carabinieri della compagnia di Carini in meno di un mese. E' stata individuata in contrada Uliveto dai militari della stazione di Cinisi, che hanno scoperto 303 piante di marijuana dell'altezza media di un metro e sessanta l'uno.

Trovato anche materiale fertilizzante ed un perfetto sistema di irrigazione. A finire in manette Massimiliano Di Mercurio

31enne palermitano, trovato in possesso di altri duecento grammi circa di marijuana già essiccati e pronti per la vendita. Poco distante, i militari hanno trovato tutto il materiale necessario per la realizzazione di una piantagione indoor - tra cui alcune riviste specializzate - ipotesi confermata dalla manomissione del contatore Enel, motivo per cui è stato contestato anche il furto di energia elettrica.

Tutto lo stupefacente è stato analizzato dai carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo ed poi stato distrutto.

L’uomo giudicato per direttissima, è stato sottoposto all'obbligo di firma.