- Una, in provincia di Milano, nella notte. Diversi i danni che che i vigli del fuoco stanno quantificando in queste ore: una palazzina è stata completamente scoperchiata, mentre altri edifici risultano gravemente danneggiati. Problemi anche nella viabilità, essendo finiti sulla strada calcinacci, alberi e rami caduti. Gli agenti si trovano ancora sul posto per liberare il passaggio e renderlo accessibile al traffico., dove l'azienda Trenord ha messo a disposizione degli autobus per evitare l'assenza totale di collegamenti. Nonostante la violenza del temporale, attualmente non sembrano esserci persone ferite.Ma Pozzo d'Adda non è stato l'unico centro colpito nella zona. Tra le 3 e le 6 del mattino,, che scorre nei pressi del capoluogo. Diversi i quartieri allagati, in cui stanno lavorando da stanotte gli agenti della Protezione civile.