MESSINA - Cinque provvedimenti di Daspo per due anni sono stati emessi dal questore di Messina Mario Finocchiaro nei confronti di altrettanti tifosi che il 22 aprile scorso nel palazzetto dello Sport di Barcellona Pozzo di Gotto in occasione dell'incontro di basket Basket Patti - Basket Barcellona P.G. inveirono contro gli arbitri ed il pubblico della squadra avversaria, minacciando pesantemente i giudici di gara e danneggiando i sedili vicini alla panchina del Basket Patti. Il divieto è esteso anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto dunque strade, vie e piazze che rientrano in un raggio di 300 metri dall'impianto sportivo e alle stazioni ferroviarie, metropolitane, terminal bus, autogrill e imbarcaderi.