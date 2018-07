1) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Ultima udienza del processo di secondo grado a Veronica Panarello, la donna condannata a 30 anni di reclusione per l'uccisione e l'occultamento del cadavere del figlio Loris, di 8 anni. Davanti Corte d'assise d'appello. Previste repliche e camera di consiglio per la sentenza.2) PALERMO - aula magna dell'Ospedale Cervello, ore 10:00 Cerimonia di inaugurazione di una culla per la vita donata all'Ospedale Cervello dai Club Service dell'area Panormus che hanno sposato il motto "Palermo capitale della cultura - cultura di vita".3) PALERMO - Sala stampa Mario Palumbo, Ars, ore 10:30 Conferenza stampa convocata dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle Sicilia su importanti comunicazioni relative alla modifica del trattamento pensionistico degli ex deputati dell'Ars.4) CATANIA - Hub Tim Wcap, via Novara 59, ore 11:00 Inaugurazione del 'Bussines innovation center' dedicato all'internet of thing di Tim e Huawei. Partecipano, tra gli altri, il responsabile innovazione di Tim, Attilio Somma, il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, il sindaco Salvo Pogliese e il rettore Francesco Basile5) PALERMO - Officine Baronali, Via di Villa Rosato, 20/22, ore 12:00 In occasione dell'evento organizzato da Fondo Fort.Te. sugli investimenti formativi per le aziende e i dipendenti del territorio, verranno presentati i dati, i finanziamenti e piani per la formazione continua in Sicilia. Prenderanno parte il Presidente di Fondo Fort.Te Paolo Arena, il Direttore Generale Eleonora Pisicchio e le rappresentanze dei soci di Fondo Fort.Te Sicilia.6) PALERMO - Chiostro Biblioteca Comunale, Casa Professa, ore 16:30 Primo Dialogo transnazionale con i cittadini Italia-Malta. L'evento è promosso dalla DG Comunicazione della Commissione Europea, Unit Citizen Dialogue.7) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 16:30 Convegno delle Acli di Catania su 'Povertà educativa: riflessioni, buone prassi e proposte'. Introducono i lavori il sindaco Salvo Pogliese, l'assessore regionale alla Famiglia, Mariella Ippolito, e la presidente delle Acli di Catania, Agata Aiello.8) PALERMO - Villa Chiaramonte Bordonaro ai Colli, ore 18:00 La Fondazione Federico II e l'Assemblea Regionale Siciliana concludono, unitamente all'Ente per il turismo delle Fiandre, il percorso espositivo della mostra "Sicilië, pittura fiamminga" con un evento dal titolo "Dalle Fiandre a Palermo. Arte in Dimora".9) PALERMO - Officine Baronali in Via di Villa Rosato 20/22, ore 18:00 Primo appuntamento al Sud Italia di "Tieniti For.Te. Road Show", un'iniziativa dedicata alle aziende del territorio, per scoprire i vantaggi della formazione continua.10) SCOPELLO (TP) - Piazza Cetaria, ore 18:30 Inaugurazione di un presidio dell'Arma dei Carabinieri.11) CATANIA - Amocù, via Vecchia Ognina 147/B, ore 18:30 Presentazione di 'Sciaranuova Festival 2018', progetto teatrale diretto da Paola Pace e prodotto da Planeta che si terrà negli ultimi due fine settimana di luglio nella Vigna di Planeta sull'Etna, a Passopisciaro. Partecipano Alesso Planeta e Paola Pace.12) PALERMO - Orto Botanico, ore 21:00 Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana nell'ambito del programma "Orto Botanico Classica". L'Orchestra sarà diretta da Giulio Plotino che sarà impegnato anche nella veste di violino solista.(ANSA).