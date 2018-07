PALERMO - La polizia ha arrestato un palermitano di 28 anni per maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e minacce. Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione di una lite tra coniugi, sono stati accolti da una donna che ha raccontato loro di come nel pomeriggio era scoppiata l'ennesima lite tra la figlia ed il genero e che il litigio, nato per la gelosia dell'uomo, era avvenuto davanti ai figli minori della coppia. La moglie del 28enne ha confermato le parole della madre raccontando di percosse, insulti e minacce subite. I familiari della coppia presenti nell'abitazione hanno riferito ai poliziotti che non era la prima volta che i due ragazzi litigavano.(ANSA)