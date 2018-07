. La sindrome sgombroide ha colpito, stavolta, una donna palermitana di 58 anni, finita in ospedale con mal di testa, eritema, nausea e problemi respiratori:compresi due nuclei familiari che abitano nello stesso palazzo, nella zona di Falsomiele, che avevano mangiato del tonno acquistato da un ambulante a Ballarò. Si tratta di una delle aree maggiormente passate al setaccio dai Nas dei carabinieri, che hanno già chiuso due pescherie abusive.dopo l'ennesimo ricovero, è infatti scattata una nuova segnalazione all'Epidemiologia dell'Asp che effettuerà ulteriori accertamenti. Nel frattempo proseguono i sequestri di tonno pescato illegalmente, sia nel Palermitano che nel Trapanese. A metà giugno, a finire in ospedale, era stata anche una bambina di dodici anni.- spiegano gli esperti -. Il tonno "low cost" viene spesso venduto a scapito della qualità e della sicurezza. Il rischio esiste soprattutto perché si tratta di pesce crudo, ma in generale è bene mantenere alta la soglia d'attenzione in tutti i ristoranti. Dipende tutto dall'onestà di ogni soggetto coinvolto nel percorso che fa il prodotto prima di arrivare a tavola: basta una piccola anomalia o l'interruzione della catena del freddo per creare i presupposti che provocano poi la sindrome sgombroide".