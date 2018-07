Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nella qualità di Commissario di governo per il dissesto idrogeologico, in merito all'appalto delle progettazioni relative agli 'interventi di consolidamento delle pareti rocciose sovrastanti le aree urbane di Vergine Maria e Addaura'. Quattro i lotti interessati: zona Nord (855mila euro), zona Nord-Est (510mila euro), zona Centro Orientale (314mila euro) e zona Sud (1,2 milioni di euro).Il bando di gara pubblicato a fine giugno scadrà il prossimo 30 luglio e una volta aggiudicato ci saranno a disposizione sessanta giorni per il progetto definitivo e trenta per quello esecutivo. Successivamente - sempre a cura degli uffici del Commissario contro il dissesto idrogeologico della Regione, diretti da Maurizio Croce - si procederà alla gara d'appalto dei lavori di consolidamento, già finanziati all'interno del 'Patto per lo sviluppo della Città di Palermo' con 30,5 milioni di euro. "Il finanziamento delle progettazioni - spiega il governatore - rientra all'interno del finanziamento per interventi di sicurezza del suolo e delle acque, con l'obiettivo di accelerare i progetti relativi alle opere di tutela del territorio".(ANSA).