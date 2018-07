MESSINA - Ha ucciso l'ex moglie e poi si è tolto la vita. La tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, in una palazzina di via Modica. La donna, Maria Carmela Isgrò, aveva 48 anni, impiegata comunale, aveva già denunciato il marito per maltrattamenti. I due, separati legalmente, vivevano nella stessa palazzina, ma in case e piani differenti. Avevano una figlia di 10 anni.Oggi l'uomo, Nicola Siracusa, pasticcere di 56 anni, al culmine dell'ennesima lite con l'ex moglie, l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Il ritrovamento dei due corpi attorno all'ora di pranzo.