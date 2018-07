Nino Madonia ha ucciso Sebastiano Bosio, il medico del Policlinico assassinato il 6 novembre del 1981.che aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado. Madonia, reggente del mandamento di Resuttana, non solo ha eseguito l'omicidio, ma lo ha anche organizzato e pianificato. Tanti i collaboratori e i dichiaranti che lo accusavano. Bosio pagò con la vita il fatto di non essere un medico a disposizione dei boss.e la prova principale era la perizia dei carabinieri del Ris sui proiettili utilizzati dai sicari. L'arma che fu usata per uccidere Bosio, una calibro 38, era la stessa che sette mesi dopo, il 5 giugno 1982, fu utilizzata per uccidere due meccanici della borgata palermitana Passo di Rigano, Francesco Chiazzese e Giuseppe Dominici. Un duplice omicidio per il quale Madonia è stato condannato.si erano costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Fausto Amato, Roberta Pezzano e Carmelo Miceli. Parte civile anche l'ordine dei medici, rappresentato dall'avvocato Mauro Torti, che ha ottenuto dieci mila euro.