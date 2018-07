Una decisione che aveva lasciato a Giglio l’amaro in bocca, dopo sacrifici e battaglie. “Non è la fine di un percorso ma l’inizio di uno nuovo, attraverso l’eredità che ci è stata senza parsimonia elargita – ha scritto Raffa su Facebook -. Ho l’onore di ricordarlo in questo triste annuncio come nelle azioni e nelle battaglie che continueremo a compiere sicuri della sua vicinanza”.

- L’anno scorso, dopo 45 anni di attività nel campo della ristorazione, aveva gettato la spugna e chiuso il suo locale in via Amari, quel RistoCibus che era meta abituale di centinaia di palermitani ogni giorno. Mercoledì scorso, Francesco Giglio è scomparso, al termine di una malattia., non solo per la sua storia imprenditoriale ma anche per le sue battaglie sull’anello ferroviario che lo avevano portato a creare l’associazione “Amari cantieri” con Francesco Raffa. “Faccio il ristoratore in questa zona da 45 anni – diceva un anno fa a Livesicilia - ci siamo spostati in questo punto di via Amari nel 2013 facendo un grosso investimento e ottenendo ben 23 autorizzazioni, le cose andavano benissimo, finché non hanno montato i cantieri. Da allora il nostro fatturato è calato del 70%”., quando RistoCibus ha licenziato i 14 dipendenti e chiuso i battenti.