sprovvisti, nell’etichettatura, delle indicazioni previste in materia di sicurezza.

Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire l’esistenza di un canale commerciale di cosmetici contraffatti tra Bergamo, dove avviene la produzione, e Canicattì, nella zona dell'Agrigentino.

Il trasporto, diretto ad un esercizio commerciale siciliano è avvenuto attraverso documenti accompagnatori della merce falsi e l'utilizzo di un prestanome, così da rendere difficoltosa l’identificazione dei reali responsabili.

Sotto la direzione delle Procure della Repubblica di Bergamo e Agrigento, i finanzieri hanno ricostruito i flussi commerciali dal 2016, che ammontano a più di 180mila pezzi, che avrebbero fruttato circa 90 mila euro.

Ben dieci persone, fra amministratori di società ed altri soggetti coinvolti, in concorso, a vario titolo nella vicenda giudiziaria, sono stati segnalati alle Procure della Repubblica. Dovranno rispondere di commercializzazione di prodotti con indicazioni false e non veritiere, violazioni al sistema comunitario che regola ed impedisce la produzione, distribuzione e diffusioni di prodotti cosmetici dannosi per la salute dell’uomo.

: si tratta di cosmetici con il marchio falso marchio "Deborah",