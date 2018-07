16) CATANIA - Atrio del Conservatorio, ore 21:30 Concerto de "I Sing Standard", nell'ambito del Bellini Jazz Festival. Arrangiamenti e direzione di Gaetano Riccobono. Voce di Carmen Orofino.

1) PALERMO - Palazzo Comitini, ore 09:30 Convegno organizzato dall'Asael sul 'precariato pubblico' in Sicilia, tra legislazione regionale e Decreto Madia. L'Asael è un'associazione che riunisce gli amministratori locali dell'Isola.2) CATANIA - sala Uila Argentina Altobelli, via A. di Sangiuliano 365, ore 10:00 Convegno su "tracciabilità dei prodotti e acquisto consapevole" al titolo "Siamo uomini o caporali. Lavoro nero, lavoro vero", organizzato da Uil e Uila con l'associazione dei consumatori Adoc. Partecipano, tra gli altri, il segretario generale della Uila Sicilia Nino Marino e il dirigente nazionale Adoc Mary Bellissima.3) TAORMINA(ME) - Grand Hotel Timeo, ore 10:00 Conferenza stampa della 64/ma edizione del TAorminFilmFest, in programma dal 14 al 20 luglio. Partecipano, tra gli altri, l'assessore regionale al Turismo Sandro pappalardo ed i sindaci di Taormina e Messina Mauro Bolognari e Cateno De Luca.4) PALERMO - Palazzo Sant'Elia, via Maqueda 81, ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale della Aeronautica Militare, le "Frecce Tricolori" nei giorni 7 e 8 luglio.5) NICOLOSI (CT) - Drpc Sicilia Servizio Rischi Sismico e Vulcanico Via Pio La Torre, ore 15:30 Convegno nazionale, organizzato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, dal titolo "Etna: prevenzione e pianificazione". Partecipano i sindaci dei comuni che amministrano le parti del territorio poste alle quote sommitali del vulcano e della Città Metropolitana di Catania che si occupa della viabilità provinciale della zona. 6) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, ore 17:30 Inaugurazione di una mostra dal titolo "Migra-n-ti. Esperimenti pratici e simboli nel design", organizzata con i lavori/tesi di laurea degli studenti dell'Accademia Abadir nell'ambito delle iniziative della biennale itinerante "Manifesta 12" in programma fino al 6 agosto.7) PALERMO - Centro Arcobaleno 3P di via Villagrazia 40 alla Guadagna, ore 17:30 Incontro dal titolo: "Con i piedi nel fango. Progettare oltre le periferie partendo dall'infanzia e dall'adolescenza". Parteciperanno fra gli altri il sindaco, l'assessore Giuseppe Mattina e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza Lino D'Andrea.8) PALERMO - la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, ore 18:00 Paolo Colonnello presenta il libro scritto a quattro mani insieme a Antonio Aloni, "Operazione Mercurio" (Sem) insieme a Cinzia Orabona e Manlio Mattaliano.9) PALERMO, ore 18:30 Nell'ambito del "Sole Luna Doc Film Festival", Itastra, la scuola Italiana per stranieri presenta il progetto "Di Terra, di Mare, di Incontri".10) PALERMO - Villa Zito, ore 19:00 Secondo appuntamento con "Incursioni contemporanee", rassegna curata da Sergio Troisi, con la mostra fotografica "Belvedere" di Sandro Scalia.11) PALERMO - Chiostro della Galleria d'Arte Moderna, ore 20:30 "Don Pasquale" di Gaetano Donizetti. Sul podio dell'Orchestra del Teatro Massimo salirà Alberto Maniaci, il Coro sarà diretto da Piero Monti.12) PALERMO - Palazzo Riso, ore 21:00 Secondo appuntamento della rassegna Palazzo Riso jazz, inserita nel programma estivo dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, col Trio Salvatore Bonafede con le sezioni d'archi e ottoni dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, diretti da Roberta Giuffrida. Sarà proposta l'opera "Animals suite".13) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 21:00 Concerto, nell'ambito della rassegna estiva 2018 organizzata dal Comune, dell'Italian Brass Band dell'Istituto Musicale Bellini. Direttore Salvatore Distefano.14) CATANIA - SpiazZo, centro Zo, ore 21:00 Proiezione, nell'ambito della rassegna "I racconti del té" del film "Ceci n'est pas un cannolo", di Tea Falco, prodotto da Sky Arte. 15) CATANIA - Castello Ursino, ore 21:15 Prima di una serie di serate di rappresentazioni, a cura del Teatro Stabile, di 10 racconti tratti dalle "Novelle per un anno", di Luigi Pirandello. Fino al 6 agosto.