sabato 7 luglio. Dalle 7 di domani e fino alle 19 di domenica, istituiti i divieti di sosta lungo le vie e le piazze vicine all’area dell' esibizione: da piazza Capitaneria di Porto fino a piazza Sant’Erasmo. Nella giornata di domani saranno percorribili entrambe le carreggiate di Foro Umberto.

Dalle 12 di domenica, Foro Umberto I e le vie che scendono verso il mare saranno off-limits per le auto.

Traffico vietato da piazza XIII Vittime: i mezzi provenienti da via Cavour svolteranno a sinistra per via Francesco Crispi, mentre in via Cala, all’altezza di via San Sebastiano, verrà riaperto temporaneamente il varco e si potrà proseguire solo in direzione di corso Vittorio Emanuele e piazza Marina. Transenne lungo il perimetro della zona interessata dall'evento,

da corso Vittorio Emanuele, a valle di piazza Marina in direzione mare, sotto piazza Santo Spirito, a valle di piazza della Kalsa e della Porta dei Greci. Circolazione delle auto vietata pure nel tratto di via Lincoln tra corso dei Mille e il Foro Italico.

E' quello delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica militare, che torneranno nel capoluogo siciliano domenica 8 luglio. Si tratta dell'unica data nel Sud Italia, in occasione del riconoscimento della città di Palermo come Capitale della Cultura.Per questo è stato realizzato un nuovo piano della viabilità che partirà già domani,