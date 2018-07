RAGUSA - Sopralluogo questa mattina dell'assessore regionale alle Infrastrutturenei cantieri autostradali della Sr-Gela dove sono in costruzione i lotti da Rosolini a Modica. Falcone è tornato a distanza di più di una settimana dalla ripresa dei lavori, dopo mesi di stasi e di incertezze, per incontrare le imprese locali e i sindacati ascoltando le loro richieste e necessità. L'assessore ha visitato i cantieri dove si lavora a ritmo serrato per cercare di recuperare il tempo perduto e consegnare l'opera nei tempi previsti.Con lui anche la parlamentare regionale di Forza Italia: "Ho voluto visionare in prima persona i cantieri relativi ai lotti Rosolini-Ispica-Modica ad appena qualche settimana dalla ripresa dei lavori - continua Cannata - e verificare, attraverso un confronto con i vertici Cosedil, le imprese locali, gli ingegneri, i sindacati e i lavoratori le problematiche presenti in questa importantissima infrastruttura, perché è fondamentale la vicinanza della politica al territorio". "Col governo Musumeci - conclude la parlamentare - e la costante presenza dell’assessore Falcone, siamo a lavoro affinché quest’importante arteria autostradale sia finalmente completata".