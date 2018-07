on si è invece ancora corso ai ripari su Sispi, che opera senza un contratto, visto che l’atto è ancora all’esame del consiglio comunale, così come Sala delle Lapidi ha deciso di non privatizzare al momento le quote Gesap.

dai videoterminalisti ai concorsi, dal personale alle partecipate, frutto della visita degli ispettori a Palermo tra la metà del dicembre del 2016 e il gennaio del 2017. Ma soprattutto una replica a muso duro del sindaco Leoluca Orlando, che non esita a puntare il dito contro la relazione ministeriale., oltre che al consiglio comunale e ai revisori di Palazzo delle Aquile. Il tutto frutto di un lavoro lungo e complesso, coordinato dal Segretario generale che a sua volta si è basato sui dati forniti dai capiarea competenti, con un esito “condiviso” dal primo cittadino che quindi lo ha fatto proprio.– commenta il sindaco Leoluca Orlando – In ogni caso la polemica scatenata in questi mesi era evidentemente tutta politica, nel senso deteriore del termine, e non basata su fondamenti tecnici e formali. Oggi diamo risposte, così come ha fatto il consiglio comunale, e continuiamo a ritenere doverosa una collaborazione tra le istituzioni, senza prestare il fianco a sterili polemiche di parte”. Insomma Palermo risponde ai rilievi romani e lo fa con grafici, numeri e citazioni normative, non mancando di riservare una stoccata agli ispettori e agli avversari politici, anche se adesso bisognerà aspettare di capire come nella Capitale accoglieranno la contro-relazione predisposta dal capoluogo siciliano.Secondo i dirigenti della quinta città d’Italia, per esempio, non si possono considerare in eccesso rispetto alla pianta organica le 856 unità del Coime, che rimangono indispensabili dal momento che Roma continua a finanziarle, ma che andranno comunque equiparate ai comunali; non si è sbagliato nel ricorrere ai dirigenti tecnici a tempo, visto che la legge lo consente e che il Comune ne aveva bisogno, né a nominare consulenti a titolo gratuito o a prolungare il servizio delle mense scolastiche. C’è poi il capitolo dei quasi 11 milioni chiesti alla Cassa per anticipazione di liquidità in favore di Rap nel 2014: l’azienda ha operato per quasi un anno, cioè da luglio 2013 fino all’agosto di dell’anno dopo, sulla base del vecchio contratto di Amia e quindi, secondo il Comune, il credito era certo.ma anche per l’erogazione di compensi alle posizioni organizzative e l’indennità di videoterminalisti: somme di cui ora l’amministrazione chiede la restituzione ai dipendenti. Così come Palazzo delle Aquile dovrà recuperare 2,8 milioni dal fondo per la dirigenza e chiedere indietro all’ex Segretario generale 24 mila euro. E ancora la Reset dovrà usare per investimenti le somme ricevute come aumento di capitale e finanziate con la Cassa depositi e prestiti.è il caso degli incentivi dati ai tecnici, come quelli che hanno lavorato al Piano traffico, o delle somme Irap non decurtate agli avvocati interni. Su altri ancora, invece, ha ragione il Mef ma si è già posto rimedio: la dismissione delle quote del teatro Al Massimo, l’adeguamento degli statuti delle partecipate Amap e Reset, la correzione del regolamento sul controllo delle aziende, la mancanza dei prezziari ufficiali per i lavori aggiuntivi delle partecipate (a eccezione di Amat), i regolamenti per le consulenze esterne.come una vittoria, il sindaco continua a prendere in giro la città - dice il capogruppo M5s Ugo Forello - Dei 46 rilievi del Mef venti hanno portato all’adozione di misure correttive perché ritenuti fondati, altri dieci hanno portato ad una presa d'atto, mentre gli altri sono oggetto di contestazione. Con questa relazione, in altre parole, il Comune ha in gran parte riconosciuto di avere commesso diverse e molteplici irregolarità. Tra queste si ricorda le irregolarità nella costituzione del fondo per la produttività del personale di comparto, nelle procedure per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, nell’erogazione delle indennità per video terminale, nell’erogazione dell’incentivo tecnico, nella costituzione e utilizzo del fondo per il trattamento accessorio. Sulle società partecipate, infine, quasi tutti i rilievi hanno colpito e affondato il bersaglio. In un mondo normale il sindaco, dopo avere firmato una relazione del genere, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni e liberato la città dalla sua ormai ingombrante e opprimente presenza".