PALERMO - Un incendio doloso ha danneggiato la saracinesca di un negozio e un'auto parcheggiata in via del Vespro a Palermo. La scorsa notte qualcuno è arrivato davanti ad una parruccheria, ha imbevuto un paio di stracci con la benzina e ha appiccato il fuoco. Le fiamme non hanno raggiunto i locali dell'esercizio commerciale per l'intervento dei vigili del fuoco. Indaga la polizia.