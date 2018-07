PALERMO - Via libera alla presentazione delle domande per l'assunzione di 25 consulenti alla Regione Sicilia. È stato pubblicato sulla Gurs Concorsi l'"avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per l'attuazione del Progetto di azioni di assistenza e di supporto alla redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti Po Fesr 2014/2020. Azione 11.1.1 Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del programma". L'avviso integrale, di cui ha dato notizia LiveSicilia , è visionabile sul sito della Regione siciliana e sul portale dei fondi europei Euroinfosicilia."È inaccettabile la decisione del governo Musumeci di ignorare la volontà del Parlamento che mercoledì ha chiesto, attraverso l'approvazione di una mozione e di un ordine del giorno, di revocare il bando per la selezione di 25 consulenti esterni. Il presidente Musumeci ha scelto il modo peggiore di affrontare la riforma del sistema di gestione dei rifiuti: adesso è chiaro che il governo non ha rispetto del Parlamento regionale". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all'Ars, a proposito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'avviso per la selezione di 25 consulenti esterni per la redazione del Piano rifiuti. Nei giorni scorsi il Pd ha illustrato, in una conferenza stampa, "le incongruenze di questa procedura con la quale si vuole reclutare personale esterno prima di avere verificato in modo adeguato se, all'interno dell'amministrazione regionale, vi siano le professionalità richieste attraverso l'avviso di selezione pubblica".Pubblicato anche il bando per la selezione, per titoli e colloquio, di un assistente di programma junior per il segretariato congiunto del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Va Italia Malta. Domande entro trenta giorni alla Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento regionale della programmazione.