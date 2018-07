tabilizzazione precari negli enti locali è frenata da uno stato di incertezza riguardante sia la legislazione regionale che quella nazionale. Un ricambio generazionale del personale negli enti locali è ormai necessario e urgente, ma in Sicilia non si è ancora capito in che termini dovrà avvenire la stabilizzazione di questi lavoratori". Lo ha affermato il presidente dell'Asael, Matteo Cocchiara, a margine del convegno organizzato dall'associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani per discutere dei processi di stabilizzazione dei lavoratori nella pubblica amministrazione. Si è trattato di una giornata di studio organizzata a Palermo, presso Palazzo Comitini, con la collaborazione del

l'Agi (Associazione giuslavoristi italiani), dell'Ordine degli avvocati di Palermo e dell'Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori).

"Nessuno ha ancora spiegato come la legge Madia, che prevede il diritto alla stabilizzazione per chi ha un contratto di lavoro che abbia superato i 36 mesi, dovrà essere recepita nella nostra regione", ha aggiunto Cocchiara. Il presidente dell'Asael ha inoltre evidenziato la "preoccupazione" dell'associazione per l'articolo della Finanziaria regionale che si occupa della stabilizzazione dei precari e che lega quest'ultima a un "

fondo straordinario". "E' una terminologia che ci preoccupa - ha sottolineato -, non capiamo per quale motivo il legislatore regionale non abbia parlato di un fondo 'ordinario'".

