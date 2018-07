PALERMO - Il docente universitario Aldo Berlinguer è stato nominato consulente per le aree Zes (Zona economia speciale) dall'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano. "Si tratta di una professionalità di alto profilo", dice l'assessore. Berlinguer si è occupato delle Zes per la Regione Puglia, ed è ritenuto tra i massimi esperti. Turano spiega che la commissione che si sta occupando di redigere la proposta di definizione del perimetro Zes in Sicilia, dove scatteranno agevolazioni fiscali e semplificazione burocratica per attrarre investimenti, "si è riunita più volte e sta portando avanti il lavoro"."La proposta sarà definita entro la fine dell'anno", afferma Turano. "Appena la bozza sarà pronta incontreremo l'Anci, le associazioni di categoria e i sindacati per coinvolgerli nel progetto - sottolinea Turano - Al momento pensiamo estendere il perimetro della Zes, che non può superare una superficie stabilità per decreto di 54 Km quadrati, in quante più aree possibili in Sicilia, comunque ci rientreranno solo superfici pubbliche, come per esempio i terreni delle Asi".(ANSA).