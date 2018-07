PALERMO - Decine di incendi a Palermo e provincia. Alcuni cassonetti ricolmi e circondanti da spazzatura sono stati incendiati in via Perez nel capoluogo: il fumo ha invaso alcune strade della zona di via Oreto e sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Altri incendi sono divampati a macchia mediterranea e sterpaglie nella zona di Giacalone, a Monreale, Partinico, Balestrate, Trabia. Anche in questo caso sono state impegnate tutte le squadre in servizio al comando provinciale dei pompieri di Palermo.(ANSA).