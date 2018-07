assunta alla Regione come Dirigente Tecnico Forestale del Corpo Forestale, ha poi ricoperto diversi incarichi. Negli ultimi anni quasi sempre in posizioni apicali nella burocrazia regionale.

Il presidente della Regione Nello Musumeci ha scelto il nuovo dirigente che guiderà l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale di Palazzo d'Orleans. Si tratta della dirigente regionale Maria Cristina Stimolo,Per anni è stata la dirigente responsabile dell'Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione, poi più recentemente ecco l'incarico alla guida del dipartimento degli Affari Extraregionali.Adesso, come detto, si occuperà del Cerimoniale a Palazzo d'Orleans. un ufficio che si occupa, tra le altre cose, di relazioni pubbliche quali convegni, congressi, mostre, incontri, manifestazioni, organizzati e realizzati dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati Regionali di concerto con la Presidenza della Regione. Un ufficio poi che svolge le attività per la concessione di ausili finanziari, destinati ad iniziative meritevoli di sostegno, per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre, incontri e manifestazioni. Da questi uffici passano anche gli acquisti di beni e servizi legati agli eventi organizzati dalla presidenza della Regione.