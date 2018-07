Visibilmente dimagrito, con un camicione verde su cui sono infilati di traverso gli occhiali da sole, scarpe da ginnastica e una busta in mano. Marcello Dell'Utri è uscito dal carcere di Rebibbia riabbracciando i parenti, per poi dirigersi verso l'abitazione del figlio, nella Capitale, dove sconterà i domiciliari a seguito della decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, che ha disposto ieri per lui il differimento della pena per gravi motivi di salute. La detenzione domiciliare nell'abitazione del figlio a Roma è prevista fino al 28 settembre, data in cui è stata fissata l'udienza per discutere la perizia sullo stato di salute del condannato.

(ANSA).

