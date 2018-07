PALERMO - "L'emergenza rifiuti sta assumendo proporzioni preoccupanti nei territori appartenenti alla S.R.R. Trapani Provincia Nord, mentre la discarica di Borranea è prossima alla completa saturazione. Il governo regionale su questo fronte, come su altri, non sta dando le risposte tanto attese, lasciando gli amministratori locali nel più totale disorientamento". Lo dice Baldo Gucciardi, deputato regionale del Partito democratico, in merito all'emergenza rifiuti che attanaglia la provincia di Trapani. "Il Pd ha affrontato l'argomento in conferenza stampa nei giorni scorsi - aggiunge - ed ha chiesto al presidente Musumeci ed al suo assessore ai Rifiuti e ai Servizi di pubblica utilità Alberto Pierobon, unici responsabili in materia, di approntare soluzioni immediate per uscire dall'emergenza. Il caldo della stagione estiva rende per altro la situazione ancora più drammatica - conclude Gucciardi - ed il perdurare dell’emergenza penalizza ulteriormente anche l'immagine e il decoro delle mete turistiche".