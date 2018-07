Oggi il Consiglio dei ministri certifica quello che già tutti sapevano: la lunga sessione di bilancio dell'Ars serviva a creare illusioni per migliaia di siciliani a cui governo e Parlamento regionale non sono stati in grado di offrire soluzioni.

Oggi il prevedibile epilogo con la frana di questo assalto alla diligenza, cui hanno partecipato praticamente tutti i gruppi parlamentari attraverso decine e decine di emendamenti".

Lo afferma Claudio Fava, deputato regionale del movimento Centopassi e presidente della commissione regionale Antimafia.

PALERMO - "Avevamo allertato tanto il governo quanto i deputati sui rischi di una finanziaria Frankenstein, diventata uno strumento non di sviluppo ma di scambi e spot elettorali per le amministrative.