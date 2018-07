RAGUSA - Per coprire i 'buchi' di organico e consentire ai titolari di andare in ferie, l'azienda ospedaliera di Ragusa ha deciso l'assunzione di 22 cuochi che per quattro mesi garantiranno il servizio nelle cucine aziendali degli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. "Abbiamo immediatamente percepito le criticità esistenti nelle cucine aziendali - ha detto il commissario dell'Asp 7, Lucio Ficarra - e ci siamo fatti carico di intervenire in modo celere per assegnare le unità necessarie a fare fronte alle esigenze delle cucine dei 3 tre ospedali dell'Asp 7 di Ragusa".(ANSA).