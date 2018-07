PALERMO - La polizia ha arrestato a Palermo un giovane di 28 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dove il giovane stava aggredendo i familiari e distruggendo l'appartamento. La madre ha raccontato agli agenti che, dopo l'ennesimo litigio, il figlio si era scagliato contro di lei e il suo convivente, ferendolo con alcuni cocci di vetro. Poi con una mazza ha distrutto mobili e suppellettili della casa. Il giovane si è barricato in una stanza dell'appartamento e non voleva uscire. Dopo una lunga trattativa l'aggressore ha aperto la porta. Bloccato è stato portato in carcere al Pagliarelli.(ANSA).