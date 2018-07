PALERMO - Due scosse di terremoto si sono verificate in mattinata sulle Madonie, in provincia di Palermo. Lo rivela l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Entrambe si sono verificate a pochi chilometri da Polizzi Generosa. La prima scossa, delle 9.11, ha avuto magnitudo 3.7. La seconda, alle 9.19, è stata classificata come 2.4. Il terremoto ha avuto origine a una profondità di circa cinque chilometri.