MESSINA - E' morto nel policlinico di Messina, dove era ricoverato, Moise il bambino calabrese di due anni e mezzo affetto dalla nascita da una grave patologia, la cui vicenda era balzata alla cronaca per le vicissitudini che, nelle scorse settimane, ne avevano impedito il trasferimento in una casa famiglia di Cagliari. A darne notizia è il Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale.Il piccolo ha cessato di vivere in seguito a due arresti cardiaci. "Da oltre un anno - afferma Marziale - il bimbo era stato destinato dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ad una casa-famiglia anche al fine di impedire che in ambiente ospedalizzato potesse, com'è avvenuto, contrarre ripetute infezioni che hanno aggravato le sue condizioni generali, comunque infauste circa la prospettiva di vita".