L'esibizione è in programma per le 18. Per questo è stato realizzato un nuovo piano della viabilità: istituiti i divieti di sosta lungo le vie e le piazze vicine all’area dell'esibizione: da piazza Capitaneria di Porto fino a piazza Sant’Erasmo. Dalle 12 di oggi Foro Umberto I e le vie che scendono verso il mare saranno off-limits per le auto.

PALERMO - Palermitani con gli occhi rivolti al cielo questo pomeriggio per ammirare l'esibizione delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica militare. L'evento, unico nel sud Italia, arriva in occasione del riconoscimento della città di Palermo come Capitale della Cultura: il punto di ritrovo sarà il Foro Italico.Traffico vietato da piazza XIII Vittime: i mezzi provenienti da via Cavour svolteranno a sinistra per via Francesco Crispi, mentre in via Cala, all’altezza di via San Sebastiano, verrà riaperto temporaneamente il varco e si potrà proseguire solo in direzione di corso Vittorio Emanuele e piazza Marina. Transenne lungo il perimetro della zona interessata dall'evento, da corso Vittorio Emanuele, a valle di piazza Marina in direzione mare, sotto piazza Santo Spirito, a valle di piazza della Kalsa e della Porta dei Greci. Circolazione delle auto vietata pure nel tratto di via Lincoln tra corso dei Mille e il Foro Italico.