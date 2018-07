. Gagik Papovyan, 23 anni, è nato in Georgia, ma è partito da Mosca nel novembre 2015 per visitare l'Italia. E' un giovane cuoco, lavora nel ristorante di famiglia che si trova nella capitale russa: incuriosito dalle tradizioni culinarie aveva deciso di partire per un viaggio che arricchisse le sue conoscenze, ma quando è arrivato in Sicilia, la sua famiglia ha perso ogni contatto.Dopo aver denunciato la scomparsa alle autorità russe, si sono anche recate a Palermo per chiedere aiuto. Ma il tempo passa e del ragazzo non ci sono ancora notizie. Per questo i familiari del giovane cuoco si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto", nella speranza di diffondere il più possibile la fotografia del 23enne.Chiedo l'aiuto degli italiani, di chi si trova a Palermo e in Sicilia. Gagik è un ragazzo buono ed educato, alto un metro e settantadue, pesa cento chili. Ha i capelli neri e ricci che di solito lega con una coda. So che è vivo e che prima o poi tornerà, ma siamo angosciati da questa sua assenza, qui lo aspettiamo a braccia aperte".Il cellulare risulta spento dal 17 dicembre del 2015, data dell'ultimo contatto del 23enne con la sorella, che contattava anche tramite Facebook e WhatsApp. Sia il profilo sul social network che la chat, non sono più stati utilizzati. "Chiediamo a chiunque lo riconosca - conclude la madre - di avvisare le forze dell'ordine o di prestargli il cellulare per contattarmi. Ho voglia di riabbracciarlo, non riesco più a convivere con questa paura".