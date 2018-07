PALERMO - E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo il bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto generale, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del primo lotto funzionale, la progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche, le pratiche catastali, per il 'Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi fino al Porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart".Il progetto fa parte del PON Metro. Il progetto generale prevede l’integrazione/completamento dei percorsi esistenti delle piste ciclabili su marciapiedi, su strada e su costa che dalla Via Archirafi collegano la Bandita e la zona di Acqua dei Corsari, comprendendo il recupero di un edificio da destinare alle opere smart. Quello definitivo ed esecutivo, in particolare, riguarda il completamento della pista ciclabile esistente dalla Via Archirafi alla Via Diaz; la realizzazione di una nuova pista ciclabile e pedonale sulla costa, nel tratto compreso tra il Museo del Mare (Ex Deposito Locomotive) e la Via Diaz; la manutenzione straordinaria dell’edificio esistente e da destinare alle opere smart.“Un altro passo in avanti nell’attuazione del Pon Metro - ha dichiarato l'assessore alla Rigenerazione urbanistica e urbana, Emilio Arcuri -. Un altro passo in avanti per la riqualificazione di una città dove anche gli interventi per l’ampliamento del sistema della mobilità dolce, coniugato con l’innovazione, così come è stato per la realizzazione del tram e la progettazione delle nuove linee tranviarie, assumono un ruolo decisivo per il cambiamento di Palermo". Per il sindaco Leoluca Orlando l'avvio di questo progetto è "un altro importante segnale di attenzione alla zona costiera della città, al suo recupero e alla sua vivibilità in chiave sostenibile. Facilitare la fruizione ciclabile e pedonale della costa vuol dire sottrarla al degrado e al rischio di speculazione, restituirla ai cittadini come luogo di nuova socialità". Il termine per la ricezione delle offerte scadrà alle 12 dell'1 agosto 2018.