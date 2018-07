- "L'idea di riunire tutti gli aereoporti siciliani sotto un'unica regia è fondamentale oltre che necessaria. Non solo per i trasporti ma per una cultura unitiva del senso di essere siciliani. Mi farò carico di presentare un disegno di legge per rafforzare la strategia del Presidente Musumeci e consentire alla Regione la stipula di un mutuo per acquisire le quote degli aeroporti detenute dalle ex Province".