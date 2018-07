. C’è anche una nota lieta nel documento di economia e finanza regionale. La Sicilia è prima della classe ma le preoccupazioni e le contraddizioni non mancano.È di oggi ad esempio la denuncia del presidente provinciale di Federalberghi Pasquale Moncada. Il responsabile della provincia di Trapani infatti, ha dichiarato: “Negli alberghi del Trapanese la metà delle visite rispetto all'anno scorso”.Ma gli ultimi numeri ufficiali sorridono alla Sicilia. A dati non definitivi, nel 2017, gli esercizi ricettivi hanno registrato circa) mentre gli arrivi sono stati di circa 4 milioni 800 mila (con un incremento del 9,8% rispetto al 2016).Infatti, stando al Defr, fra il 2016 e il 2017, i visitatori dei siti culturali in Sicilia sono cresciuti del 13,59% mentre il dato nazionale (Sicilia esclusa) è pari a circa il 10% di visite in più. I visitatori hanno sfiorato i 5 milioni. Di pari passo sono cresciuti gli incassi. Nel 2016 i siti siciliani hanno staccato biglietti per 26 milioni di euro. Così, nell’Isola c’è un incremento del 12,12% mentre nel resto d’Italia la crescita è di poco inferiore, assestandosi al 11,8 %.Per la promozione turistica della Regione i grandi obiettivi fissati confermano alcune politiche già annunciate e ne indicano nuove. Gli investimenti totali saranno circa 76,5 milioni di euro: 31 milioni proverranno dai fondi europei per lo sviluppo regionale mentre 45,5 milioni proverranno dai fondi del patto per la Sicilia.Si parte da una miglioreche promuovono la Sicilia. Il disegno è quello di creare una rete tra i distretti turistici e i consorzi, coinvolgendo anche altri soggetti istituzionali e privati.In linea con il passato sono: la partecipazione alle fiere, il finanziamento delle visite di blogger e giornalisti che parlino della Sicilia e il finanziamento dei grandi eventi di richiamo siciliani. Si continua a puntare alla Cina e al turismo delle origini. E anche gli investimenti sulla promozione del cibo siciliano, delle rotte del tonno e dell’efficientamento energetico delle località turistiche, sono in continuità con il piano di promozione turistica di quest’anno.. Al recupero di quelli già esistenti e allo sviluppo di quelli per le grandi manifestazioni sportive. “Per generare una proiezione dell'immagine della Sicilia a carattere internazionale con la conseguente ricaduta sul turismo”. Anche se un articolo in Finanziaria che prevedeva proprio degli stanziamenti per le strutture, è stato “bocciato” dal governo nazionale.Le azioni per la promozione turistica potrebbero, però, essere risultare vane nel trapanese, lì per gli operatori del comparto turistico, si fa urgente un intervento nell’annosa questione dell’aeroporto Trapani Birgi. “Il calo drastico - ha dichiarato- è dovuto soprattutto alla riduzione dei voli da e per l'aeroporto di Trapani Birgi. Nel capoluogo – ha poi continuato - la crisi ha colpito non soltanto gli hotel, ma anche le strutture extralberghiere, con i primi che riescono appena a coprire le spese e soltanto facendo ricorso ai viaggi organizzati. Ryanair, in questo momento, per Trapani, - ha concluso Moncada - è da paragonarsi ad un farmaco salva-vita. Senza la compagnia irlandese l'economia della città avrebbe subito un collasso”. Il calo drastico, dice al Giornale di Sicilia il presidente provinciale di Federalberghi Pasquale Moncada, è dovuto soprattutto alla riduzione dei voli da e per l'aeroporto di Trapani BirgiTornando a leggere il Defr, il governo tiene a ribadire come “il cinema in virtù della sua specificità di attività di carattere culturale, è un eccellente ambasciatore del “Made in Sicily” ed un grande catalizzatore di interesse per i potenziali visitatori dell’Isola”. Per questo, nei prossimi anni, al settore saranno riconosciuti circa tre milioni all’anno.e spettacoli dal vivo e 200mila euro saranno dati alle sale cinematografiche. Altri 500mila euro,infine, saranno erogati al Csc, il Centro Sperimentale di cinematografia che, in Sicilia, forma giovani documentaristi provenienti da tutta Italia.La macroarea dei beni culturali prevede. Si parte dal sistema della tutela per cui si promette uno snellimento dei procedimenti amministrativi e l’avvio dei piani di colore. Poi, si passa alla gestione delle risorse umane. L’allarme è quello di ogni settore dell’amministrazione regionale:e si deve rendere l’apparato più efficiente. Per questo si aspira ad avere nuovi tecnici (da selezionare tramite concorsi) e a formare il personale in servizio.Parlando di gestione deisi punta ad organizzare la manutenzione ordinaria e straordinaria partendo dal diserbo e arrivando all’attivazione dei laboratori di conservazione.Per ciò che riguarda la diffusione culturale il governo ha in cantieresul modello di quelle approvate in Campania e in Puglia. Mentre un altro risultato da raggiungere è quello di stimolare il rapporto fra scuole e musei.L’ultimo settore è quello della valorizzazione., la defiscalizzazione per chi fa donazioni per il restauro dei beni culturali. Sarà intensificato il rapporto con la Conferenza episcopale siciliana per far conoscere il patrimonio culturale religioso. Mentre grande attenzione è rivolta al miglioramento dei servizi., ad esempio, copre solo 60 dei 121 siti culturali gestiti dall’Assessorato. Mentre nella gestione di tutti i beni culturali presenti nel territorio ci si rende conto come sia necessario offrire al visitatore una mappa di tutta l’offerta che a lui offre una città. “Il visitatore o l'utente locale – riconosce il def - deve avere chiare le opportunità di visita ed approfondimento culturale attraverso dispositivi informativi unitari indipendentemente dalla loro appartenenza”.