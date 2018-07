La Yamaha Tracer 700 è una bicilindrica da 689 cc ad iniezione che il Comando ha ritenuto idonea ai servizi d’istituto oltre che per la potenza erogata di 55kw, per la grande maneggevolezza nel traffico cittadino, grazie ad un manubrio alto con ampio angolo di sterzata, per l’ottimo impianto frenante, con doppio disco con abs anteriore e doppio disco posteriore, per la facilità di lettura del quadro strumenti, il paravento regolabile ed il paramani.

Le moto oltre ad essere allestite con i colori istituzionali, sono dotate di una coppia di lampeggianti frontali a Led, radio e sirena ed esordiranno su strada nei servizi che il Corpo disimpegnerà in occasione del 394° Festino di S Rosalia.

il Comandante della Polizia Municipale Gabriele Marchese presenterà alla cittadinanza ed al Sindaco Leoluca Orlando 17 nuove motociclette marca Yamaha, modello Tracer 700, appena acquistate e che andranno ad incrementare il parco moto del Corpo e saranno da subito impiegate nei servizi del Festino.