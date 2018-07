Due settimane di spot televisivi, cui seguirà un ulteriore periodo di spot radiofonici, sulle principali emittenti locali, che si affiancano ad attività di informazione e sensibilizzazione "su strada" condotte dalla SRR Area metropolitana (Palermo Ambiente).

La campagna è realizzata con fondi del Comune (per gli spazi informativi sulle TV e le Radio) e della RAP, per la realizzazione degli Spot.

Già da stamattina, un CAM, Centro ambientale mobile, svolge attività di informazione (oggi a Piazza Principe di Camporeale) con la distribuzione di materiale che, ancora una volta, spiega come effettuare un corretto conferimento dei materiali riciclabili: dal corretto utilizzo dei sacchi biocompostabili, alla corretta separazione di plastica, carta, metalli, vetro e frazione umida.

Le attività su strada proseguiranno domani ancora a piazza Principe di Camporeale; Lunedì 16 e Martedì 17 (dalle ore 9 alle ore 13) a Piazza Aldo Moro, il 23 e il 24 luglio le attività di sensibilizzazione si sposteranno , sempre nella mattinata, a piazza Lolli.

Contemporaneamente continua inoltre, la distribuzione dei Kit per l'avvio del Porta a Porta sullo step 3 (Borgo Vecchio - Cala). Contestualmente l'amministrazione ha previsto nelle prossime settimane oltre alla distribuzione dei kit direttamente all'utente, la presenza di alcuni gazebo nelle aree di prossima attivazione del porta a porta che serviranno ad un duplice scopo: da un lato come stoccaggio giornaliero dei kit distribuiti all'interno dello step, dall'altro contestualmente veicolo di informazione al cittadino.

Si conferma intanto il trend positivo della Raccolta differenziata nel secondo step di Palermo differenzia 2. In particolare sono state raccolte 20.600 kg di carta e cartone, 15.600 KG di imballaggi di cartone , 26.240 di Plastica/metalli, 33.720 KG di imballaggi in vetro, 138.760 Kg di organico per un totale di frazione differenziata avviata al recupero di 234.920 kg pari a 54, 77 % di RD ed inoltre 194.000 di residuo non riciclabile.

"Abbiamo sempre detto che Palermo pulita dipende da tutti noi: dipende dalla RAP certamente e dalla sua efficienza, ma dipende altrettanto, moltissimo dall'impegno quotidiano di tutti noi, dal rifiuto di comportamenti illeciti e scorretti. Questa campagna vuole da un lato sfatare alcuni miti come quello che "tutto finisce a Bellolampo" e dall'altro ribadire ancora una volta l'importanza del comportamento individuale per la pulizia e il decoro della nostra città".

rivolta a tutti i cittadini su due temi "caldi" legati al tema dei rifiuti: l'abbandono illecito di ingombranti e il miglioramento quali/quantitativo della differenziata.con gravissimo aggravio di costi per l'azienda: a giugno è stato esattamente il 48% (24.000 su un totale di ingombranti di circa 50.000).