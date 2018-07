PALERMO - "Si chiamerà 'Agorà' la seconda convention dei PartigianiDem che si svolgerà a Palermo il 12 e 13 ottobre 2018, ancora una volta, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo". Così Antonio Rubino, a nome dei PartigianiDem. "Come nell'antica Grecia proveremo a mettere al centro la bella politica: daremo voce ai territori, agli amministratori locali, alle esperienze civiche che si sono palesate durante le ultime amministrative ed ai settori della società che vogliono darci una mano a ricostruire una moderna forza di centrosinistra. Un partito che ha un’identità chiara e definita sconfigge la paura e non la subisce"."Basta con l’indistinto cosmico, è ora di tornare ad essere orgogliosamente di parte riscrivendo e reinventando il senso della parola #Sinistra - ancora Rubino -. L’unica forza in grado di sfidare l’egemonia della destra e rappresentare l’unico argine ai populisti è il Partito democratico: un partito che va ripensato nella forma e nella sostanza ma che non può più essere un semplice contenitore di ceto politico perché questo è un modello che ha già fallito. Di questo e tanto altro parleremo ad ottobre naturalmente sotto il simbolo del Pd"