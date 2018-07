ROMA - "Così non va bene. I nostri valori si stanno annacquando in quelli della Lega". E' la frase che il fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, avrebbe rivolto al vicepremier Luigi Di Maio nel corso dio un incontro a Roma la sera del 27 giugno. A rivelare il tutto è il quotidiano 'La Stampa', che parla di una "lite" tra i due e di un'asse tra il comico genovese il presidente della Camera Roberto Fico e il sindaco di Roma Virginia Raggi per correggere la rotta del movimento. Di Maio però smentisce la ricostruzione e parlando a Radio1 spiega come le frasi riportate sul quotidiano "non sono vere". "Ho sentito Beppe Grillo - spiega - durante tutta la formazione del governo e mi fa sempre piacere avere consigli da lui".