PALERMO - Stop alle offerte per i 53 punti scommesse legati alla concessione Phoenix International LTD, società maltese di proprietà dell’imprenditore Benedetto Bacchi, sequestrata a inizio anno nell’ambito dell’operazione "Game Over”. In seguito all’inchiesta che ha portato alla luce un ricco sistema di scommesse illecite gestite con l’appoggio della mafia, spiega Agipronews, il Tribunale di Palermo aveva disposto il bando per l’acquisto dei diritti legati alla concessione della Phoenix, che operava in Italia con il marchio B2875. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per oggi, lunedì 9 luglio; il 23 luglio, alle ore 12, si procederà all’apertura delle buste presso lo studio del notaio Carlo Barabbino. Il prezzo base, si legge nel bando del Tribunale, è «libero con eventuale rialzo minimo nel caso di gara non inferiore a 20mila euro». Nei confronti di Bacchi, intanto, la Corte di Cassazione ha già confermato la custodia cautelare in carcere.