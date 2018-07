Sul posto sono intervenuti subito gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri, che hanno constatato il decesso del quarantaduenne. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta per ricostruire le dinamiche dell'incidente.

REGGIO EMILIA -dopo essersi lanciato dalla Pietra di Bismantova, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, il quarantaduenne esperto basejumper si sarebbe schiantato, per una. Per lui era il terzo lancio da quel rilievo appenninico, alta circa trecento metri e meta ambita da paracatudisti ed escursionisti. Questa volta, però, Stipcevich non avrebbe indossato la tuta alare.